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Спирально навивной воздуховод из оцинкованной стали Лиссант 1080102880, 200 мм, 3 м
5.0
1
1 500 ₽
Спирально навивные воздуховоды из оцинкованной стали
    Спирально навивной воздуховод из оцинкованной стали Лиссант 1080102880, 200 мм, 3 м
    Арт. X699145351
    5.0
    1
    Спирально навивной воздуховод из оцинкованной стали Лиссант 1080102880, 200 мм, 3 м

      Спирально навивной воздуховод из оцинкованной стали Лиссант 1080102880, 200 мм, 3 м

      1 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Арт. X699145351
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Лиссант
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Макс. толщина, мм
      		0.5
      Все характеристики
      1 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Воздуховоды завода Титан, круглые спиральные — один из наиболее часто применяемых в системах промышленной вентиляции тип воздуховодов. Это воздуховоды круглого сечения, производящиеся путем скручивания металлической ленты по спирали. Воздуховод спирально-навивной в стандартном варианте поставляется отрезками длиной 3 метра. 

        Преимущества

        • Воздуховоды круглого сечения имеют улучшенные аэродинамические характеристики по сравнению с прямоугольными, в круглом канале ниже вероятность возникновения турбулентных потоков
        • Экономичность, вытекающая из предыдущей особенности — для круглых воздуховодов можно использовать вентиляторы меньшей мощности
        • Круглые воздуховоды из стали проще монтировать, для их крепления требуется меньше комплектующих
        • Меньший вес упрощает не только монтаж, но и доставку продукции
        • Наличие спирального шва повышает прочность воздуховода и устойчивость к резким перепадам давления