Спирально навивной воздуховод из оцинкованной стали Лиссант 1080102880, 200 мм, 3 м
Арт. X699145351
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Количество предметов, шт
|1
|
Макс. толщина, мм
|0.5
- Воздуховоды завода Титан, круглые спиральные — один из наиболее часто применяемых в системах промышленной вентиляции тип воздуховодов. Это воздуховоды круглого сечения, производящиеся путем скручивания металлической ленты по спирали. Воздуховод спирально-навивной в стандартном варианте поставляется отрезками длиной 3 метра.
Преимущества
- Воздуховоды круглого сечения имеют улучшенные аэродинамические характеристики по сравнению с прямоугольными, в круглом канале ниже вероятность возникновения турбулентных потоков
- Экономичность, вытекающая из предыдущей особенности — для круглых воздуховодов можно использовать вентиляторы меньшей мощности
- Круглые воздуховоды из стали проще монтировать, для их крепления требуется меньше комплектующих
- Меньший вес упрощает не только монтаж, но и доставку продукции
- Наличие спирального шва повышает прочность воздуховода и устойчивость к резким перепадам давления