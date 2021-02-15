Автоматический воздухоотводчик ITAP 362 (1/2")
Арт. X1692623
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Газовый
|Нет
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Назначение
|для отопления, для водоснабжения
Если необходимо предотвратить завоздушивание трубопровода в доме, пригодится ITAP для удаления воздуха из гидравлических систем. Его можно использовать как на водопроводе, так и в системах отопления. Находясь под давлением, жидкость в трубопроводе перемещается быстрее, и со временем в ней неизбежно появляются пузырьки воздуха, которые могут как просто ухудшить проходимость, так и привести к поломке трубы. Купить itap 362 ½ - значит позаботиться о сохранности оборудования. Монтируясь на трубопровод, воздухоотводчик автоматически удаляет образующийся в системе воздух, и выравнивает давление, что продлевает срок службы как самого водопровода или отопления, так и приборов, которые к этим системам подключены.
Преимущества никелированного воздухоотводчика ITAP ½":
- Своевременное реагирование;
- Автоматическая работа;
- Простой монтаж;
- Длительный срок эксплуатации.
Комплектация:
- Воздухоотводчик;
- Упаковка.