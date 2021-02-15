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Автоматический воздухоотводчик ITAP 362 (1/2")
5.0
1
610 ₽
Арматура запорная и регулирующая
    Автоматический воздухоотводчик ITAP 362 (1/2")
    Арт. X1692623
    5.0
    1
    Автоматический воздухоотводчик ITAP 362 (1/2")
    Автоматический воздухоотводчик ITAP 362 (1/2")
      Автоматический воздухоотводчик ITAP 362 (1/2")
      Автоматический воздухоотводчик ITAP 362 (1/2")

      Автоматический воздухоотводчик ITAP 362 (1/2")

      610 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1692623
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		ITAP
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Газовый
      		Нет
      Назначение
      		для отопления, для водоснабжения
      Все характеристики
      610 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Если необходимо предотвратить завоздушивание трубопровода в доме, пригодится ITAP для удаления воздуха из гидравлических систем. Его можно использовать как на водопроводе, так и в системах отопления. Находясь под давлением, жидкость в трубопроводе перемещается быстрее, и со временем в ней неизбежно появляются пузырьки воздуха, которые могут как просто ухудшить проходимость, так и привести к поломке трубы. Купить itap 362 ½ - значит позаботиться о сохранности оборудования. Монтируясь на трубопровод, воздухоотводчик автоматически удаляет образующийся в системе воздух, и выравнивает давление, что продлевает срок службы как самого водопровода или отопления, так и приборов, которые к этим системам подключены.

        Преимущества никелированного воздухоотводчика ITAP ½":

        • Своевременное реагирование;
        • Автоматическая работа;
        • Простой монтаж;
        • Длительный срок эксплуатации.

        Комплектация:

        • Воздухоотводчик;
        • Упаковка.