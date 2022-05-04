Воздухоотводчик Stout автоматический воздухоотводчик 1/2 угловой SVS-0013-000015

Преимущества

Надежность

Длительный срок эксплуатации

По трубопроводам и приборам водяного отопления всегда путешествует воздух в разном количестве. Он остается в магистралях при заполнении системы, проникает сквозь стенки полимерных труб и выделяется из теплоносителя (вода содержит кислород в растворенном виде). Удаление образующихся пузырей – задача, которую решает важный элемент схемы — воздухоотводчик.