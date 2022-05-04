Воздухоотводчик Stout автоматический воздухоотводчик 1/2 угловой SVS-0013-000015
Арт. X16912212611
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Газовый
|Нет
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Назначение
|для отопления
- По трубопроводам и приборам водяного отопления всегда путешествует воздух в разном количестве. Он остается в магистралях при заполнении системы, проникает сквозь стенки полимерных труб и выделяется из теплоносителя (вода содержит кислород в растворенном виде). Удаление образующихся пузырей – задача, которую решает важный элемент схемы — воздухоотводчик.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок эксплуатации