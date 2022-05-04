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Воздухоотводчик Stout автоматический воздухоотводчик 1/2 угловой SVS-0013-000015
5.0
2
510 ₽
Арматура запорная и регулирующая
    Воздухоотводчик Stout автоматический воздухоотводчик 1/2 угловой SVS-0013-000015
    Арт. X16912212611
    5.0
    2
    Воздухоотводчик Stout автоматический воздухоотводчик 1/2 угловой SVS-0013-000015
    Воздухоотводчик Stout автоматический воздухоотводчик 1/2 угловой SVS-0013-000015
    Воздухоотводчик Stout автоматический воздухоотводчик 1/2 угловой SVS-0013-000015
    Воздухоотводчик Stout автоматический воздухоотводчик 1/2 угловой SVS-0013-000015
    Воздухоотводчик Stout автоматический воздухоотводчик 1/2 угловой SVS-0013-000015
    Воздухоотводчик Stout автоматический воздухоотводчик 1/2 угловой SVS-0013-000015
      Воздухоотводчик Stout автоматический воздухоотводчик 1/2 угловой SVS-0013-000015
      Воздухоотводчик Stout автоматический воздухоотводчик 1/2 угловой SVS-0013-000015
      Воздухоотводчик Stout автоматический воздухоотводчик 1/2 угловой SVS-0013-000015
      Воздухоотводчик Stout автоматический воздухоотводчик 1/2 угловой SVS-0013-000015
      Воздухоотводчик Stout автоматический воздухоотводчик 1/2 угловой SVS-0013-000015
      Воздухоотводчик Stout автоматический воздухоотводчик 1/2 угловой SVS-0013-000015

      Воздухоотводчик Stout автоматический воздухоотводчик 1/2 угловой SVS-0013-000015

      510 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16912212611
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stout
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Газовый
      		Нет
      Назначение
      		для отопления
      Все характеристики
      510 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • По трубопроводам и приборам водяного отопления всегда путешествует воздух в разном количестве. Он остается в магистралях при заполнении системы, проникает сквозь стенки полимерных труб и выделяется из теплоносителя (вода содержит кислород в растворенном виде). Удаление образующихся пузырей – задача, которую решает важный элемент схемы — воздухоотводчик.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок эксплуатации