Преимущества

Четыре функции работы ультразвукового увлажнителя: увлажнение, ароматизация, ночник, акустика

Подключение по Bluetooth к телефону (поддержание iOS, Android)

Добавление любого аромамасла непосредственно в резервуар

Возможность автономной работы любой функции

Три режима иллюминации: автоматический, выбор, отключение

Четыре цвета подсветки: синий, зелёный, красный, автоматическая смена цветов подсветки

Напряжение - 220В

Рекомендуемая площадь увлажнения - 6-8 кв.метров

Использование в качестве портативной акустики 3 Вт

Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 BL - многофункциональная модель с подсветкой корпуса, функцией ароматизации и возможностью подключения к смартфону по Bluetooth. Оптимален для эксплуатации в квартире и частном доме. Модель позволяет поддерживать комфортный микроклимат в детской комнате, спальне или гостиной. Бак рассчитан на 0.12 л воды, в него можно добавить несколько капель аромамасла для ароматизации помещения.