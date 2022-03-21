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Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 BL
5.0
2
Найти аналог
Увлажнители, осушители, очистители
    Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 BL
    Арт. X69914694
    5.0
    2
    Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 BL
    Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 BL
    Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 BL
    Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 BL
    Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 BL
    Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 BL
    Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 BL
    Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 BL
    Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 BL
      Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 BL
      Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 BL
      Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 BL
      Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 BL
      Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 BL
      Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 BL
      Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 BL
      Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 BL
      Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 BL

      Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 BL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X69914694
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Страна производства
      		Израиль
      Родина бренда
      		Швеция
      Рекомендуемая площадь, м²
      		8
      Вес, кг
      		0.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 BL - многофункциональная модель с подсветкой корпуса, функцией ароматизации и возможностью подключения к смартфону по Bluetooth. Оптимален для эксплуатации в квартире и частном доме. Модель позволяет поддерживать комфортный микроклимат в детской комнате, спальне или гостиной. Бак рассчитан на 0.12 л воды, в него можно добавить несколько капель аромамасла для ароматизации помещения.

        Преимущества

        • Четыре функции работы ультразвукового увлажнителя: увлажнение, ароматизация, ночник, акустика
        • Подключение по Bluetooth к телефону (поддержание iOS, Android)
        • Добавление любого аромамасла непосредственно в резервуар
        • Возможность автономной работы любой функции
        • Три режима иллюминации: автоматический, выбор, отключение
        • Четыре цвета подсветки: синий, зелёный, красный, автоматическая смена цветов подсветки
        • Напряжение - 220В
        • Рекомендуемая площадь увлажнения - 6-8 кв.метров
        • Использование в качестве портативной акустики 3 Вт