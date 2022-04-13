Воздуховод пластиковый прямоугольный Эра 612ВП1, 60x120 мм, 1 м

Преимущества

Изготовлен из ПВХ

Монтируется встык

Температурный режим элемента — от - 40°С до +60°С

Хорошие шумо- и теплоизоляционные свойства

Значительно более высокий по сравнению с гофрированными металлическими каналами КПД (низкое сопротивление воздуху)

Высокая стойкость к коррозии

Малый вес и легкость при монтаже

Воздуховод пластиковый прямоугольный Эра 612ВП1 - применяется для организации приточных, вытяжных систем вентиляции. Возможно соединение воздуховодов между собой при помощи соединительных элементов соответствующего сечения.