Воздуховод пластиковый прямоугольный Эра 612ВП1, 60x120 мм, 1 м
Арт. X699145441935801
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Вес, кг
|0.6
- Воздуховод пластиковый прямоугольный Эра 612ВП1 - применяется для организации приточных, вытяжных систем вентиляции. Возможно соединение воздуховодов между собой при помощи соединительных элементов соответствующего сечения.
Преимущества
- Изготовлен из ПВХ
- Монтируется встык
- Температурный режим элемента — от - 40°С до +60°С
- Хорошие шумо- и теплоизоляционные свойства
- Значительно более высокий по сравнению с гофрированными металлическими каналами КПД (низкое сопротивление воздуху)
- Высокая стойкость к коррозии
- Малый вес и легкость при монтаже