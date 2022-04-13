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Воздуховод пластиковый прямоугольный Эра 620ВП1, 60x204 мм, 1 м
5.0
2
470 ₽
Воздуховоды пластиковые прямоугольные
    Воздуховод пластиковый прямоугольный Эра 620ВП1, 60x204 мм, 1 м
    Арт. X699145441935807
    5.0
    2
    Воздуховод пластиковый прямоугольный Эра 620ВП1, 60x204 мм, 1 м
    Воздуховод пластиковый прямоугольный Эра 620ВП1, 60x204 мм, 1 м
      Воздуховод пластиковый прямоугольный Эра 620ВП1, 60x204 мм, 1 м
      Воздуховод пластиковый прямоугольный Эра 620ВП1, 60x204 мм, 1 м

      Воздуховод пластиковый прямоугольный Эра 620ВП1, 60x204 мм, 1 м

      470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699145441935807
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		1.38
      Все характеристики
      470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Воздуховод пластиковый прямоугольный Эра 620ВП1 - применяется для организации приточных, вытяжных систем вентиляции. Возможно соединение воздуховодов между собой при помощи соединительных элементов соответствующего сечения.

        Преимущества

        • Изготовлен из ПВХ
        • Монтируется встык
        • Температурный режим элемента — от - 40°С до +60°С
        • Хорошие шумо- и теплоизоляционные свойства
        • Значительно более высокий по сравнению с гофрированными металлическими каналами КПД (низкое сопротивление воздуху)
        • Высокая стойкость к коррозии
        • Малый вес и легкость при монтаже