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Воздуховод круглый пластиковый Эра 12,5ВП1 (125 мм x 1 м)
4.0
2
310 ₽
Воздуховоды круглые пластиковые
    Воздуховод круглый пластиковый Эра 12,5ВП1 (125 мм x 1 м)
    Арт. X699145441569605
    4.0
    2
    Воздуховод круглый пластиковый Эра 12,5ВП1 (125 мм x 1 м)
    Воздуховод круглый пластиковый Эра 12,5ВП1 (125 мм x 1 м)
      Воздуховод круглый пластиковый Эра 12,5ВП1 (125 мм x 1 м)
      Воздуховод круглый пластиковый Эра 12,5ВП1 (125 мм x 1 м)

      Воздуховод круглый пластиковый Эра 12,5ВП1 (125 мм x 1 м)

      310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Арт. X699145441569605
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр, мм
      		125
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Воздуховод круглый Эра 12,5ВП1, 125 мм, 1 м - применяется для организации приточных, вытяжных систем вентиляции. Возможно соединение воздуховодов между собой при помощи соединительных элементов соответствующего диаметра.

        Преимущества

        • Изготовлен из ПВХ
        • Монтируется встык
        • Температурный режим элемента — от - 40°С до +60°С
        • Хорошие шумо- и теплоизоляционные свойства
        • Значительно более высокий по сравнению с гофрированными металлическими каналами КПД (низкое сопротивление воздуху)
        • Высокая стойкость к коррозии
        • Малый вес и легкость при монтаже