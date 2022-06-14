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Гофрированный воздуховод Эра 08ВА, 80 мм
5.0
3
210 ₽
Гофрированные (гибкие) воздуховоды
    Гофрированный воздуховод Эра 08ВА, 80 мм
    Арт. X6991453047814
    5.0
    3
    Гофрированный воздуховод Эра 08ВА, 80 мм
    Гофрированный воздуховод Эра 08ВА, 80 мм
      Гофрированный воздуховод Эра 08ВА, 80 мм
      Гофрированный воздуховод Эра 08ВА, 80 мм

      Гофрированный воздуховод Эра 08ВА, 80 мм

      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X6991453047814
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр, мм
      		80
      Длина, м
      		3
      Все характеристики
      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гофрированный воздуховод ЭРА 08ВА из алюминиевой фольги. Предназначен для приточных и вытяжных систем вентиляции и кондиционирования. Соединяется при помощи соединительных элементов соответствующего диаметра. Рабочая температура -30... +300°C. Конструкция воздуховода позволяет изгибать его под нужным углом, в зависимости от условий монтажа.

        Преимущества

        • Малый вес
        • Высокая эластичность
        • Легкость монтажа
        • Толщина фольги: 80 микрон
        • Круглая система каналов
        • Устойчив к деформации при высоких температурах
        • Корпус выполнен из алюминиевого профиля, что увеличивает срок службы изделия