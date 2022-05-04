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Гофрированный воздуховод Эра 11ВА, 110 мм
5.0
2
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Гофрированные (гибкие) воздуховоды
    Гофрированный воздуховод Эра 11ВА, 110 мм
    Арт. X6991453047821
    5.0
    2
    Гофрированный воздуховод Эра 11ВА, 110 мм
    Гофрированный воздуховод Эра 11ВА, 110 мм
      Гофрированный воздуховод Эра 11ВА, 110 мм
      Гофрированный воздуховод Эра 11ВА, 110 мм

      Гофрированный воздуховод Эра 11ВА, 110 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X6991453047821
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр, мм
      		110
      Длина, м
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гофрированный воздуховод ЭРА 11ВА из алюминиевой фольги. Предназначен для приточных и вытяжных систем вентиляции и кондиционирования. Соединяется при помощи соединительных элементов соответствующего диаметра. Рабочая температура -30... +300°C. Конструкция воздуховода позволяет изгибать его под нужным углом, в зависимости от условий монтажа.

        Преимущества

        • Малый вес
        • Высокая эластичность
        • Легкость монтажа.
        • Толщина фольги: 80 микрон
        • Круглая система каналов
        • Устойчив к деформации при высоких температурах
        • Корпус выполнен из алюминиевого профиля, что увеличивает срок службы изделия