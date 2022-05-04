Гофрированный воздуховод Эра 11ВА, 110 мм

Преимущества

Малый вес

Высокая эластичность

Легкость монтажа.

Толщина фольги: 80 микрон

Круглая система каналов

Устойчив к деформации при высоких температурах

Корпус выполнен из алюминиевого профиля, что увеличивает срок службы изделия

Гофрированный воздуховод ЭРА 11ВА из алюминиевой фольги. Предназначен для приточных и вытяжных систем вентиляции и кондиционирования. Соединяется при помощи соединительных элементов соответствующего диаметра. Рабочая температура -30... +300°C. Конструкция воздуховода позволяет изгибать его под нужным углом, в зависимости от условий монтажа.