Гофрированный воздуховод ЭРА 15ВА, 150 мм
Арт. X6991453047818
Характеристики
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Производитель
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Диаметр, мм
|150
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Длина, м
|3
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Длина, мм
|3000
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Мин. температура использования, °C
|-30
- Воздуховоды гибкие алюминиевые гофрированные Эра (серия ВА)
- Воздуховоды спирально-навивные из алюминиевой фольги.
- Для приточных и вытяжных систем вентиляции и кондиционирования.
- Тип соединения - тройной замок.
- Соединяются при помощи соединительных элементов соответствующего диаметра.
- Малый вес, высокая эластичность и легкость монтажа.
- Рабочая температура -30... +300°C.
- Материал: алюминиевая фольга.
- Толщина фольги: 80 микрон.