Гофрированный воздуховод Эра 31,5ВА, 315 мм
Арт. X6991453047823
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр, мм
|315
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Длина, м
|3
- Гофрированный воздуховод ЭРА 31,5ВА из алюминиевой фольги. Предназначен для приточных и вытяжных систем вентиляции и кондиционирования. Соединяется при помощи соединительных элементов соответствующего диаметра. Рабочая температура -30... +300°C. Конструкция воздуховода позволяет изгибать его под нужным углом, в зависимости от условий монтажа.
Преимущества
- Малый вес
- Высокая эластичность
- Легкость монтажа.
- Толщина фольги: 80 микрон
- Круглая система каналов
- Устойчив к деформации при высоких температурах
- Корпус выполнен из алюминиевого профиля, что увеличивает срок службы изделия