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Гофрированный воздуховод Ballu BFA 102 мм x 10 м, НС-1036294
5.0
3
620 ₽
Гофрированные (гибкие) воздуховоды
    Гофрированный воздуховод Ballu BFA 102 мм x 10 м, НС-1036294
    Арт. X6991453042147
    5.0
    3
    Гофрированный воздуховод Ballu BFA 102 мм x 10 м, НС-1036294

      Гофрированный воздуховод Ballu BFA 102 мм x 10 м, НС-1036294

      620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X6991453042147
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Диаметр, мм
      		102
      Длина, м
      		10
      Все характеристики
      620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гофрированный воздуховод Ballu Machine серии BFA предназначен для использования в общих воздухообменных и локальных сетях кондиционирования и вентиляции с малым и средним давлением. Рекомендован для применения в жилых помещениях и общественных зданиях. Можно использовать в качестве соединительных элементов магистральных воздуховодов или концевых воздуховодов с воздухораспределительными элементами в помещениях. Воздуховод BALLU BFA 102 мм х 10 м выполнен из комбинированных лент (полипропилен, полипропилен металлизированный, лавсан, алюминиевая фольга), спиральный каркас из стальной высокоуглеродистой проволоки диаметром от 0,97 мм. до 1,6 мм с защитным чехлом повышенной прочности.

        Преимущества

        • Диапазон рабочих температур от – 30°С до + 120°С
        • Экологически безопасен. При высоких температурах или в случае пожара токсичные газы не выделяются
        • Простой монтаж. Легко соединяется с каналами круглого и овального сечения
        • Диаметр 102 мм
        • Длина воздуховода 10 м
        • Малый вес значительно упрощает и сокращает время их установки, а так же облегчает условия эксплуатации, осмотра и ремонта