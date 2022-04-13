Гофрированный воздуховод Pro Tex PVC-500-080, 80 мм x 10 м
Арт. X699145304290126
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр, мм
|80
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Длина, м
|10
- Воздуховод TEX PVC 500 - эластичный легкий износоустойчивый воздуховод из ПВХ гибкий воздуховод из ПВХ и каркасом из стальной высокоуглеродистой проволоки. Воздуховод TEX PVC-500-080 применяется для отвода дыма, паров, газообразных веществ, транспортировки мелкозернистых частиц (порошки, пыль), удаления из рабочей зоны стружки, волокон.
Преимущества
- Стенка из прозрачного поливинилхлорида толщиной 0,5 мм
- Спираль из высокоуглеродистой оцинкованной или бронзированной стальной проволоки
- Умеренная абразивостойкость и износоустойчивость
- Гибкий (малый радиус изгиба), эластичный, легкий
- Внешняя поверхность – ребристая, внутренняя – с небольшой волнистостью
- Высокая прочность на разрыв и растяжение
- Устойчив к вибрациям и многократным перегибам
- Устойчив к атмосферным воздействиям, ультрафиолету и озону
- Химическая стойкость
- При заземлении спирали не накапливает статическое электричество
- Температурный режим от -20ºС до + 70ºС, кратковременно (до 30 мин) +80ºС