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Гофрированный воздуховод Pro Tex PVC-500-090
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Воздуховоды круглые пластиковые
    Гофрированный воздуховод Pro Tex PVC-500-090
    Арт. X6991453042932
    Гофрированный воздуховод Pro Tex PVC-500-090

      Гофрированный воздуховод Pro Tex PVC-500-090

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X6991453042932

      Характеристики

      Производитель
      		Protex
      Диаметр, мм
      		90
      Количество предметов, шт
      		1
      Макс. толщина, мм
      		0.5
      Длина, мм
      		10000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Воздуховод TEX PVC 500 - гибкий воздуховод из ПВХ (поливинилхлорида) и каркасом из стальной высокоуглеродистой проволоки. Легкий, эластичный, износоустойчивый. Позволяет отвести статическое электричество при заземлении стальной спирали. Воздуховод TEX PVC 500 применяется для отвода дыма, паров, газообразных веществ. Транспортировки мелкозернистых частиц (порошки, пыль). Удаления из рабочей зоны стружки, волокон.

        Преимущества:

        • Умеренная химическая стойкость,  
        • Устойчивость к атмосферным воздействиям,  
        • Устойчивость к ультрафиолету и озону,  
        • Умеренная абразивостойкость.
        • Стенка из прозрачного термопластичного ПВХ (поливинилхлорида) толщиной 0,5 мм. 
        • Каркас из оцинкованной высокоуглеродистой стальной проволоки. 
        • Внешняя поверхность воздуховода ребристая, внутренняя - волнистая. 