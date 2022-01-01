Гофрированный воздуховод Pro Tex PVC-500-090

Преимущества:

Умеренная химическая стойкость,

Устойчивость к атмосферным воздействиям,

Устойчивость к ультрафиолету и озону,

Умеренная абразивостойкость.

Стенка из прозрачного термопластичного ПВХ (поливинилхлорида) толщиной 0,5 мм.

Каркас из оцинкованной высокоуглеродистой стальной проволоки.

Внешняя поверхность воздуховода ребристая, внутренняя - волнистая.

Воздуховод TEX PVC 500 - гибкий воздуховод из ПВХ (поливинилхлорида) и каркасом из стальной высокоуглеродистой проволоки. Легкий, эластичный, износоустойчивый. Позволяет отвести статическое электричество при заземлении стальной спирали. Воздуховод TEX PVC 500 применяется для отвода дыма, паров, газообразных веществ. Транспортировки мелкозернистых частиц (порошки, пыль). Удаления из рабочей зоны стружки, волокон.