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Гофрированный воздуховод Pro Tex PVC-500-180, 180 мм x 10 м
5.0
2
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Гофрированные (гибкие) воздуховоды
    Гофрированный воздуховод Pro Tex PVC-500-180, 180 мм x 10 м
    Арт. X699145304290109
    5.0
    2
    Гофрированный воздуховод Pro Tex PVC-500-180, 180 мм x 10 м

      Гофрированный воздуховод Pro Tex PVC-500-180, 180 мм x 10 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699145304290109
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Pro Тех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр, мм
      		180
      Длина, м
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Воздуховод TEX PVC 500 - эластичный легкий износоустойчивый воздуховод из ПВХ гибкий воздуховод из ПВХ и каркасом из стальной высокоуглеродистой проволоки. Воздуховод TEX PVC-500-180 применяется для отвода дыма, паров, газообразных веществ, транспортировки мелкозернистых частиц (порошки, пыль), удаления из рабочей зоны стружки, волокон.

        Преимущества

        • Стенка из прозрачного поливинилхлорида толщиной 0,5 мм
        • Спираль из высокоуглеродистой оцинкованной или бронзированной стальной проволоки
        • Умеренная абразивостойкость и износоустойчивость
        • Гибкий (малый радиус изгиба), эластичный, легкий
        • Внешняя поверхность – ребристая, внутренняя – с небольшой волнистостью
        • Высокая прочность на разрыв и растяжение
        • Устойчив к вибрациям и многократным перегибам
        • Устойчив к атмосферным воздействиям, ультрафиолету и озону
        • Химическая стойкость
        • При заземлении спирали не накапливает статическое электричество
        • Температурный режим от -20ºС до + 70ºС, кратковременно (до 30 мин) +80ºС