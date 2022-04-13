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Гофрированный теплоизолированный воздуховод Ballu ISOBFA 102 мм x 10 м, НС-1036309
5.0
2
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Гофрированные (гибкие) воздуховоды
    Гофрированный теплоизолированный воздуховод Ballu ISOBFA 102 мм x 10 м, НС-1036309
    Арт. X6991453042155
    5.0
    2
    Гофрированный теплоизолированный воздуховод Ballu ISOBFA 102 мм x 10 м, НС-1036309

      Гофрированный теплоизолированный воздуховод Ballu ISOBFA 102 мм x 10 м, НС-1036309

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X6991453042155
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Диаметр, мм
      		102
      Длина, м
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гибкий теплоизолированный воздуховод Ballu Machine серии ISOBFA предназначен для вентиляции и кондиционирования воздуха. Изготавливается из многослойной металлизированной полимерной пленки со спиральным каркасом и стальной проволоки между слоями, слоя теплоизоляции толщиной 30 мм и наружного чехла, выполненного из металлизированной пленки. Теплоизолированный воздуховод BALLU ISOBFA 102 мм x 10 м рекомендован для применения в жилых помещениях и общественных зданиях

        Преимущества

        • Диапазон рабочих температур от – 30°С до + 120°С
        • Экологически безопасен. При высоких температурах или в случае пожара токсичные газы не выделяются
        • Простой монтаж. Легко соединяется с каналами круглого и овального сечения
        • Диаметр 102 мм
        • Толщина теплоизоляции 25 мм
        • Длина воздуховода 10 м
        • Малый вес значительно упрощает и сокращает время их установки, а так же облегчает условия эксплуатации, осмотра и ремонта