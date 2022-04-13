Гофрированный теплоизолированный воздуховод Ballu ISOBFA 203 мм x 10 м, НС-1036318
Арт. X6991453042152
Гофрированный теплоизолированный воздуховод Ballu ISOBFA 203 мм x 10 м, НС-1036318
Арт. X6991453042152
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Нидерланды
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Диаметр, мм
|203
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Длина, м
|10
- Гибкий теплоизолированный воздуховод Ballu Machine серии ISOBFA предназначен для вентиляции и кондиционирования воздуха. Изготавливается из многослойной металлизированной полимерной пленки со спиральным каркасом и стальной проволоки между слоями, слоя теплоизоляции толщиной 30 мм и наружного чехла, выполненного из металлизированной пленки. Теплоизолированный воздуховод BALLU ISOBFA 203 мм x 10 м рекомендован для применения в жилых помещениях и общественных зданиях
Преимущества
- Диапазон рабочих температур от – 30°С до + 120°С
- Экологически безопасен. При высоких температурах или в случае пожара токсичные газы не выделяются
- Простой монтаж. Легко соединяется с каналами круглого и овального сечения
- Диаметр 203 мм
- Толщина изоляции 25 мм
- Длина воздуховода 10 м
- Малый вес значительно упрощает и сокращает время их установки, а так же облегчает условия эксплуатации, осмотра и ремонта