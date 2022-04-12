Гофрированный теплоизолированный воздуховод Ballu ISOBFA 254 мм x 10 м, НС-1036320

Преимущества

Диапазон рабочих температур от – 30°С до + 120°С

Экологически безопасен. При высоких температурах или в случае пожара токсичные газы не выделяются

Простой монтаж. Легко соединяется с каналами круглого и овального сечения

Диаметр 254 мм

Толщина теплоизоляции 25 мм

Длина воздуховода 10 м

Малый вес значительно упрощает и сокращает время их установки, а так же облегчает условия эксплуатации, осмотра и ремонта

Гибкий теплоизолированный воздуховод Ballu Machine серии ISOBFA предназначен для вентиляции и кондиционирования воздуха. Изготавливается из многослойной металлизированной полимерной пленки со спиральным каркасом и стальной проволоки между слоями, слоя теплоизоляции толщиной 30 мм и наружного чехла, выполненного из металлизированной пленки. Теплоизолированный воздуховод BALLU ISOBFA 254 мм x 10 м рекомендован для применения в жилых помещениях и общественных зданиях