Вытяжной обратный клапан для вентиляции Аэроблок НС-0009999, 125 мм

Преимущества

Корпус и заслонка клапана изготовлены из оцинкованной стали

Ручка ручного привода с возможностью фиксирования её в необходимом положении

Крепление клапана к другим элементам системы вентиляции производится при помощи ниппельного соединения

Клапан может устанавливаться в любом положении

Диаметр - 125 мм

Ручной запорно-регулирующий клапан АЭРОБЛОК DCr 125 предназначен для регулирования потока воздуха при пусконаладке или перекрывание воздуховода при остановке системы вентиляции. Применяется в системах вентиляции и кондиционирования круглого сечения при температуре перемещаемого воздуха от –40 до +70°С.