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Вытяжной обратный клапан для вентиляции Аэроблок НС-0010003, 200 мм
5.0
2
1 390 ₽
Вытяжные обратные клапаны для вентиляции
    Вытяжной обратный клапан для вентиляции Аэроблок НС-0010003, 200 мм
    Арт. X69914561105
    5.0
    2
    Вытяжной обратный клапан для вентиляции Аэроблок НС-0010003, 200 мм

      Вытяжной обратный клапан для вентиляции Аэроблок НС-0010003, 200 мм

      1 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X69914561105
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		АэроБлок
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Дания
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		1.11
      Все характеристики
      1 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ручной запорно-регулирующий клапан АЭРОБЛОК DCr 200 предназначен для регулирования потока воздуха при пусконаладке или перекрывание воздуховода при остановке системы вентиляции. Применяется в системах вентиляции и кондиционирования круглого сечения при температуре перемещаемого воздуха от –40 до +70°С.

        Преимущества

        • Корпус и заслонка клапана изготовлены из оцинкованной стали
        • Ручка ручного привода с возможностью фиксирования её в необходимом положении
        • Крепление клапана к другим элементам системы вентиляции производится при помощи ниппельного соединения
        • Клапан может устанавливаться в любом положении
        • Диаметр - 200 мм