Вытяжной обратный клапан для вентиляции Аэроблок НС-0010005, 315 мм
Арт. X69914561107
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Дания
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Количество предметов, шт
|1
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Вес, кг
|2.12
- Ручной запорно-регулирующий клапан АЭРОБЛОК DCr 315 предназначен для регулирования потока воздуха при пусконаладке или перекрывание воздуховода при остановке системы вентиляции. Применяется в системах вентиляции и кондиционирования круглого сечения при температуре перемещаемого воздуха от –40 до +70°С.
Преимущества
- Корпус и заслонка клапана изготовлены из оцинкованной стали
- Ручка ручного привода с возможностью фиксирования её в необходимом положении
- Крепление клапана к другим элементам системы вентиляции производится при помощи ниппельного соединения
- Клапан может устанавливаться в любом положении
- Диаметр - 315 мм