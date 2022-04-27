Вытяжной обратный клапан для вентиляции Shuft DCA 250 под электропривод, 250 мм
Арт. X69914561112
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Дания
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Количество предметов, шт
|1
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Вес, кг
|2
- Воздушный клапан SHUFT DCA 250 для круглых воздуховодов с резиновым уплотнением на запорных лопатках подготовлен для установки электропривода GRUNER и предназначен для настройки расхода воздуха в канале, для регулирования и наладки систем вентиляции, для перекрытия воздушных каналов во время остановки работы системы вентиляции.
Преимущества
- Корпус и заслонка клапана изготовлены из оцинкованной стали
- Клапан может устанавливаться в любом положении
- Запорные лопатки оснащены резиновым уплотнением, повышающим степень герметичности в закрытом канале