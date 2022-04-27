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Вытяжной обратный клапан для вентиляции Shuft DCGAr 250 под электропривод, 250 мм
5.0
1
Найти аналог
Вытяжные обратные клапаны для вентиляции
    Вытяжной обратный клапан для вентиляции Shuft DCGAr 250 под электропривод, 250 мм
    Арт. X69914556976
    5.0
    1
    Вытяжной обратный клапан для вентиляции Shuft DCGAr 250 под электропривод, 250 мм

      Вытяжной обратный клапан для вентиляции Shuft DCGAr 250 под электропривод, 250 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X69914556976
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Shuft
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Дания
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		1.55
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Воздушный клапан SHUFT DCGAr 250 для круглых воздуховодов с резиновым уплотнением на запорных лопатках подготовлен для установки электропривода GRUNER и предназначен для настройки расхода воздуха в канале, для регулирования и наладки систем вентиляции, для перекрытия воздушных каналов во время остановки работы системы вентиляции.

        Преимущества

        • Корпус и заслонка клапана изготовлены из оцинкованной стали
        • Клапан может устанавливаться в любом положении
        • Запорные лопатки оснащены резиновым уплотнением, повышающим степень герметичности в закрытом канале