Вытяжной обратный клапан для вентиляции Shuft DCGAr 315 под электропривод, 315 мм
Арт. X69914556974
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Дания
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Количество предметов, шт
|1
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Вес, кг
|2.24
- Воздушный клапан SHUFT DCGAr 315 для круглых воздуховодов с резиновым уплотнением на запорных лопатках подготовлен для установки электропривода GRUNER и предназначен для настройки расхода воздуха в канале, для регулирования и наладки систем вентиляции, для перекрытия воздушных каналов во время остановки работы системы вентиляции.
Преимущества
- Корпус и заслонка клапана изготовлены из оцинкованной стали
- Клапан может устанавливаться в любом положении
- Запорные лопатки оснащены резиновым уплотнением, повышающим степень герметичности в закрытом канале