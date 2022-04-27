Вытяжной обратный клапан для вентиляции Shuft DCGAr 315 под электропривод, 315 мм

Преимущества

Корпус и заслонка клапана изготовлены из оцинкованной стали

Клапан может устанавливаться в любом положении

Запорные лопатки оснащены резиновым уплотнением, повышающим степень герметичности в закрытом канале

Воздушный клапан SHUFT DCGAr 315 для круглых воздуховодов с резиновым уплотнением на запорных лопатках подготовлен для установки электропривода GRUNER и предназначен для настройки расхода воздуха в канале, для регулирования и наладки систем вентиляции, для перекрытия воздушных каналов во время остановки работы системы вентиляции.