Врезка для резервуара 1/2"

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Врезка в бочку предназначена для присоединения бочки (или бака) с жидкостью к сети водоснабжения. Конструкция состоит из штуцера, 1 прокладки для герметизации и прижимной гайки. Перед монтажом детали в емкости следует проделать отверстие необходимого диаметра (с учетом размера резьбовой части). Следующий шаг — зафиксировать основную часть врезки с прокладкой с внутренней стороны бака. Далее остается закрепить гайку, после чего подсоединить кран, штуцеры или другие элементы.