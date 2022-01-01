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Врезка для резервуара 1/2"
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    Врезка для резервуара 1/2"
    Арт. О00000015071

      Врезка для резервуара 1/2"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000015071

      Характеристики

      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Тип резьбы
      		нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Врезка в бочку предназначена для присоединения бочки (или бака) с жидкостью к сети водоснабжения. Конструкция состоит из штуцера, 1 прокладки для герметизации и прижимной гайки. Перед монтажом детали в емкости следует проделать отверстие необходимого диаметра (с учетом размера резьбовой части). Следующий шаг — зафиксировать основную часть врезки с прокладкой с внутренней стороны бака. Далее остается закрепить гайку, после чего подсоединить кран, штуцеры или другие элементы.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы