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Врезка из оцинкованной стали для воздуховодов Лиссант 1080603390, 250x125 мм
5.0
2
155 ₽
Врезка из оцинкованной стали для воздуховодов
    Врезка из оцинкованной стали для воздуховодов Лиссант 1080603390, 250x125 мм
    Арт. X699145429
    5.0
    2
    Врезка из оцинкованной стали для воздуховодов Лиссант 1080603390, 250x125 мм
    Врезка из оцинкованной стали для воздуховодов Лиссант 1080603390, 250x125 мм
    Врезка из оцинкованной стали для воздуховодов Лиссант 1080603390, 250x125 мм
      Врезка из оцинкованной стали для воздуховодов Лиссант 1080603390, 250x125 мм
      Врезка из оцинкованной стали для воздуховодов Лиссант 1080603390, 250x125 мм
      Врезка из оцинкованной стали для воздуховодов Лиссант 1080603390, 250x125 мм

      Врезка из оцинкованной стали для воздуховодов Лиссант 1080603390, 250x125 мм

      155 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699145429
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лиссант
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр врезки, мм
      		250
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      155 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Врезка в круглый воздуховод производства ПК Титан дает возможность соединить участок воздуховода одного диаметра с участком другого диаметра. Они имеют сложную форму, повторяющую очертания большего по диаметру сегмента. Врезка в воздуховод круглая удобна в применении тем, что позволяет присоединить одну систему воздуховодов к другой уже тогда, когда воздушные каналы смонтированы в помещении. Этим она отличается от тройника, выполняющего схожие функции. Монтаж круглой врезки в воздуховод: Для монтажа врезки необходимо предварительно сделать отверстие в воздушном канале. После этого врезка прикрепляется к воздуховоду рор-заклепками. Уплотнителем в данном случае служит специальный силиконовый герметик, который необходимо предварительно нанести между врезкой и воздуховодом.

        Преимущества

        • Высокое качество материала
        • Надежность, подтвержденная на практике
        • Герметичность
        • Удобство монтажа