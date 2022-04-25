Врезка из оцинкованной стали для воздуховодов Лиссант 1080603430, 250x200 мм

Преимущества

Высокое качество материала

Надежность, подтвержденная на практике

Герметичность

Удобство монтажа

Врезка в круглый воздуховод производства ПК Титан дает возможность соединить участок воздуховода одного диаметра с участком другого диаметра. Они имеют сложную форму, повторяющую очертания большего по диаметру сегмента. Врезка в воздуховод круглая удобна в применении тем, что позволяет присоединить одну систему воздуховодов к другой уже тогда, когда воздушные каналы смонтированы в помещении. Этим она отличается от тройника, выполняющего схожие функции. Монтаж круглой врезки в воздуховод: Для монтажа врезки необходимо предварительно сделать отверстие в воздушном канале. После этого врезка прикрепляется к воздуховоду рор-заклепками. Уплотнителем в данном случае служит специальный силиконовый герметик, который необходимо предварительно нанести между врезкой и воздуховодом.