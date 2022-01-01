Рукав газовый ВРТ, 6.3 мм, с синей полосой

Преимущества

Рукава выполнены согласно ГОСТ 9356-75, относятся к третьему классу прочности

Безопасность

Рукав газовый ВРТ 8002919 Ф 6,3 мм, ЧЕРНЫЙ с синей полосой (50 м), III кл. Рукав газовый ВРТ, 6,3 мм, ЧЕРНЫЙ с синей полосой (50 м), III кл предназначен для подачи под давлением газов к приборам для газовой сварки и резки металлов.