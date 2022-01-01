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Рукав газовый ВРТ, 9.0 мм, 3 класс
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Рукава, шланги
    Рукав газовый ВРТ, 9.0 мм, 3 класс
    Арт. О00000026148
    Рукав газовый ВРТ, 9.0 мм, 3 класс

      Рукав газовый ВРТ, 9.0 мм, 3 класс

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000026148

      Характеристики

      Производитель
      		ВРТ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип газа
      		кислород
      Назначение
      		для подачи газа
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рукав газовый ВРТ 8002920 Ф 9,0 мм, ЧЕРНЫЙ с синей полосой (50 м), III кл. Рукав газовый ВРТ, 9,0 мм, ЧЕРНЫЙ с синей полосой (50 м), III кл предназначен для подачи под давлением газов к приборам для газовой сварки и резки металлов. Рукава выполнены согласно ГОСТ 9356-75, относятся к третьему классу прочности. Россия родина бренда.

        Преимущества

        • Высокая прочность
        • Надежность