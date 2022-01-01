Рукав газовый ВРТ, 9.0 мм, 3 класс, морозостойкий

Преимущества

Высокая прочность

Надежность

Безопасность

Рукав газовый ВРТ 8003307 Ф 9,0 мм, МОРОЗОСТОЙКИЙ, 50м, III кл. Рукав газовый ВРТ, 9,0 мм, морозостойкий, 50м, III кл. предназначен для подачи под давлением газов к приборам для газовой сварки и резки металлов. Рукава выполнены согласно ГОСТ 9356-75, относятся к третьему классу прочности.