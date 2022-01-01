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Рукав газовый ВРТ, 9.0 мм, 2 класс
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Рукава, шланги
    Рукав газовый ВРТ, 9.0 мм, 2 класс
    Арт. О00000026145
    Рукав газовый ВРТ, 9.0 мм, 2 класс

      Рукав газовый ВРТ, 9.0 мм, 2 класс

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000026145

      Характеристики

      Производитель
      		ВРТ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип газа
      		ацетилен, метан, пропан-бутан
      Назначение
      		для подачи газа
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рукав газовый ВРТ 8003308 Ф 9,0 мм, МБС,50 м, II кл. Рукав газовый ВРТ, 9,0 мм, МБС,50 м, II кл. предназначен для подачи под давлением газов к приборам для газовой сварки и резки металлов. Рукава выполнены согласно ГОСТ 9356-75, относятся ко второму классу прочности.

        Преимущества

        • Надежность
        • Прочность