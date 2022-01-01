Рукав пневматический ВРТ, 16.0 мм

Преимущества

Высокая прочность

Надежность

Рукав пневматический d.16,0 мм, 10 атм. (50 м) (цена указана за 1 м.) применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением таких веществ, как: воздух, углекислый газ, азот и другие инертные газы. Рукава соответствуют международным стандартам ИСО 2307-75, ИСО 1403-76.