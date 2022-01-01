Рукав пневматический ВРТ, 18.0 мм
Арт. О00000026151
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Назначение
|для подачи газа
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Длина, м
|50
- Рукав пневматический ВРТ (1410024) Ф 18,0 мм, 10 атм. Рукав пневматический применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением таких веществ, как: воздух, углекислый газ, азот и другие инертные газы.Рукава соответствуют международным стандартам ИСО 2307-75, ИСО 1403-76.
Преимущества
- Высокая прочность
- Надежность
- Безопасность