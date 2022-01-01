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Рукав пневматический ВРТ, 18.0 мм
160 ₽
Рукава, шланги
    Рукав пневматический ВРТ, 18.0 мм
    Арт. О00000026151
    Рукав пневматический ВРТ, 18.0 мм

      Рукав пневматический ВРТ, 18.0 мм

      160 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026151

      Характеристики

      Производитель
      		ВРТ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение
      		для подачи газа
      Длина, м
      		50
      Все характеристики
      160 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рукав пневматический ВРТ (1410024) Ф 18,0 мм, 10 атм. Рукав пневматический применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением таких веществ, как: воздух, углекислый газ, азот и другие инертные газы.Рукава соответствуют международным стандартам ИСО 2307-75, ИСО 1403-76.

        Преимущества

        • Высокая прочность
        • Надежность
        • Безопасность