Рукав пневматический ВРТ, 18.0 мм

Преимущества

Высокая прочность

Надежность

Безопасность

Рукав пневматический ВРТ (1410024) Ф 18,0 мм, 10 атм. Рукав пневматический применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением таких веществ, как: воздух, углекислый газ, азот и другие инертные газы.Рукава соответствуют международным стандартам ИСО 2307-75, ИСО 1403-76.