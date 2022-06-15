Всасывающий измельчитель Stihl SH 86 42410110930, 800 Вт
Арт. О00000007446
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|770x480x970
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Объем двигателя, куб.см
|27.2
- Высокопроизводительный всасывающий измельчитель SH 86 предназначен для переработки большого количество опавшей листвы, скошенной травы и веток, оставшихся после подрезки живой изгороди. Раньше весь мусор возле дома или на садовом участке приходилось собирать руками, что было трудным процессом, который отнимал у человека много времени. Теперь же весь удар готов принять на себя этот прибор. После переработки содержимое измельчителя, составляет всего 10% от исходного объема. В серийной комплектации может использоваться также в качестве воздуходувного устройства.
Преимущества
- Запуск происходит плавно, благодаря устройству ElastoStart
- Возможность подкачать топливо в карбюратор
- Эргономичность
- Экономичность
- Простое и удобное управление
- Воздушный фильтр HD 2
- Рычаг газа можно зафиксировать в любом положении