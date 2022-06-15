Всасывающий измельчитель Stihl SH 86 42410110930, 800 Вт

Преимущества

Запуск происходит плавно, благодаря устройству ElastoStart

Возможность подкачать топливо в карбюратор

Эргономичность

Экономичность

Простое и удобное управление

Воздушный фильтр HD 2

Рычаг газа можно зафиксировать в любом положении

Высокопроизводительный всасывающий измельчитель SH 86 предназначен для переработки большого количество опавшей листвы, скошенной травы и веток, оставшихся после подрезки живой изгороди. Раньше весь мусор возле дома или на садовом участке приходилось собирать руками, что было трудным процессом, который отнимал у человека много времени. Теперь же весь удар готов принять на себя этот прибор. После переработки содержимое измельчителя, составляет всего 10% от исходного объема. В серийной комплектации может использоваться также в качестве воздуходувного устройства.