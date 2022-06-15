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Всасывающий измельчитель Stihl SH 86 42410110930, 800 Вт
5.0
2
36 990 ₽
Садовые измельчители
    Всасывающий измельчитель Stihl SH 86 42410110930, 800 Вт
    Арт. О00000007446
    5.0
    2
    Всасывающий измельчитель Stihl SH 86 42410110930, 800 Вт

      Всасывающий измельчитель Stihl SH 86 42410110930, 800 Вт

      36 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000007446
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		770x480x970
      Объем двигателя, куб.см
      		27.2
      Все характеристики
      36 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Высокопроизводительный всасывающий измельчитель SH 86 предназначен для переработки большого количество опавшей листвы, скошенной травы и веток, оставшихся после подрезки живой изгороди. Раньше весь мусор возле дома или на садовом участке приходилось собирать руками, что было трудным процессом, который отнимал у человека много времени. Теперь же весь удар готов принять на себя этот прибор. После переработки содержимое измельчителя, составляет всего 10% от исходного объема. В серийной комплектации может использоваться также в качестве воздуходувного устройства.

        Преимущества

        • Запуск происходит плавно, благодаря устройству ElastoStart
        • Возможность подкачать топливо в карбюратор
        • Эргономичность
        • Экономичность
        • Простое и удобное управление
        • Воздушный фильтр HD 2
        • Рычаг газа можно зафиксировать в любом положении