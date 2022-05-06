Решетка вентиляционная Event Планета П1929М, 194x294 мм
Арт. X6991454342
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Количество предметов, шт
|1
|
Габариты, мм
|194х294
- Вентиляционная решетка П1929М с москитной сеткой (наклонные жалюзи внутрь для естественной вытяжки). Применяется для декорирования входных и выходных отверстий каналов бытовой вентиляции.
Преимущества
- Настенный или потолочный монтаж
- Крепление при помощи шурупов
- Изготовлена из ABS-пластика
- Оснащена защитной сеткой от насекомых
- Размер 190x290 мм
- Цвет - белый