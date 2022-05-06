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Решетка вентиляционная Event Планета П1929М, 194x294 мм
5.0
2
Найти аналог
Решетки вентиляционные
    Решетка вентиляционная Event Планета П1929М, 194x294 мм
    Арт. X6991454342
    5.0
    2
    Решетка вентиляционная Event Планета П1929М, 194x294 мм

      Решетка вентиляционная Event Планета П1929М, 194x294 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X6991454342
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Event
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Габариты, мм
      		194х294
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вентиляционная решетка П1929М с москитной сеткой (наклонные жалюзи внутрь для естественной вытяжки). Применяется для декорирования входных и выходных отверстий каналов бытовой вентиляции.

        Преимущества

        • Настенный или потолочный монтаж
        • Крепление при помощи шурупов
        • Изготовлена из ABS-пластика
        • Оснащена защитной сеткой от насекомых
        • Размер 190x290 мм
        • Цвет - белый