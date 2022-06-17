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Вставка под наконечник М8х28 мм Сварог ICU0019 00000087448 (MS 36)
4.0
2
110 ₽
Держатели накончеников
    Вставка под наконечник М8х28 мм Сварог ICU0019 00000087448 (MS 36)
    Арт. X131105236
    4.0
    2
    Вставка под наконечник М8х28 мм Сварог ICU0019 00000087448 (MS 36)
    Вставка под наконечник М8х28 мм Сварог ICU0019 00000087448 (MS 36)
      Вставка под наконечник М8х28 мм Сварог ICU0019 00000087448 (MS 36)
      Вставка под наконечник М8х28 мм Сварог ICU0019 00000087448 (MS 36)

      Вставка под наконечник М8х28 мм Сварог ICU0019 00000087448 (MS 36)

      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X131105236
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Резьба
      		М8
      Длина, мм
      		28
      Все характеристики
      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Вставка под наконечник М8х28 мм Сварог ICU0019 00000087448 (MS 36) - применяется для установки и фиксации сварочного наконечника в горелке MS 36 и ее аналогах. Материал - латунь.  

        Преимущества

        • Применяется для установки и надежной фиксации токосъемного наконечника в сопле
        • Внутренняя резьба — М8
        • Внешняя резьба — М8
        • Длина — 28 мм