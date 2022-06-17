Вставка под наконечник М8х28 мм Сварог ICU0019 00000087448 (MS 36)
Арт. X131105236
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Резьба
|М8
|
Длина, мм
|28
- Вставка под наконечник М8х28 мм Сварог ICU0019 00000087448 (MS 36) - применяется для установки и фиксации сварочного наконечника в горелке MS 36 и ее аналогах. Материал - латунь.
Преимущества
- Применяется для установки и надежной фиксации токосъемного наконечника в сопле
- Внутренняя резьба — М8
- Внешняя резьба — М8
- Длина — 28 мм