Преимущества

Применяется для установки и надежной фиксации токосъемного наконечника в сопле

Внутренняя резьба — М8

Внешняя резьба — М8



Длина — 28 мм

Вставка под наконечник М8х28 мм Сварог ICU0019 00000087448 (MS 36) - применяется для установки и фиксации сварочного наконечника в горелке MS 36 и ее аналогах. Материал - латунь.