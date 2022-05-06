Втулка под фланец Fusitek FT03807 (75 мм)

Преимущества

Износостойкость

Надежность

Безопасность

Полиэтиленовая втулка под фланец применяется в качестве соединительного элемента при монтаже трубопроводов, в тех случаях, когда необходимо состыковать стальную трубу с полиэтиленовоТакже может присоединяться к регулирующей или запорной арматуре. Обеспечивает надежность соединения, предотвращает возможность произвольного разъединения трубопровода в процессе эксплуатации.