Втулка под фланец Fusitek FT03807 (75 мм)
Арт. X169132134
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип фитинга
|втулка
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Материал
|полипропилен
- Полиэтиленовая втулка под фланец применяется в качестве соединительного элемента при монтаже трубопроводов, в тех случаях, когда необходимо состыковать стальную трубу с полиэтиленовоТакже может присоединяться к регулирующей или запорной арматуре. Обеспечивает надежность соединения, предотвращает возможность произвольного разъединения трубопровода в процессе эксплуатации.
Преимущества
- Износостойкость
- Надежность
- Безопасность