Втулка Jet L40/МК3, C3

Преимущества

Благодаря своей конструкции, распорная втулка используется для крепкого зажима на конус хвостовых цилиндрических частей режущих инструментов

Выколачивание резца осуществляется при помощи штифта

Переходные параметры приспособления - с L40 на конус Морзе 3

Надежная конструкция с большим ресурсом работы

Втулка JET L40/MK-3 является элементом сменной оснастки для комплектации картриджных резцедержателей типа С3. Втулка предназначена для крепления режущего инструмента с хвостовиком МК-3 в резцедержатель Multifix C3 для работ на токарном станке. Оснастка используется для выполнения токарных работа на станках моделей GH-2640ZH, GH-2660ZH, GH-2680ZH и GH-26120ZH, обеспечивая прочную и надежную установку режущих инструментов.