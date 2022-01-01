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Втулка Jet L40/МК3, C3
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Переходные втулки и оправки
    Втулка Jet L40/МК3, C3
    Арт. jet_893
    Втулка Jet L40/МК3, C3

      Втулка Jet L40/МК3, C3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_893

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Цвет
      		серый
      Материал
      		закаленная сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Втулка JET L40/MK-3 является элементом сменной оснастки для комплектации картриджных резцедержателей типа С3. Втулка предназначена для крепления режущего инструмента с хвостовиком МК-3 в резцедержатель Multifix C3 для работ на токарном станке. Оснастка используется для выполнения токарных работа на станках моделей GH-2640ZH, GH-2660ZH, GH-2680ZH и GH-26120ZH, обеспечивая прочную и надежную установку режущих инструментов.

        Преимущества

        • Благодаря своей конструкции, распорная втулка используется для крепкого зажима на конус хвостовых цилиндрических частей режущих инструментов
        • Выколачивание резца осуществляется при помощи штифта
        • Переходные параметры приспособления - с L40 на конус Морзе 3
        • Надежная конструкция с большим ресурсом работы