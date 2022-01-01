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Втулка Jet L40/МК4, C3
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Переходные втулки и оправки
    Втулка Jet L40/МК4, C3
    Арт. jet_894
    Втулка Jet L40/МК4, C3

      Втулка Jet L40/МК4, C3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_894

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Цвет
      		серый
      Материал
      		закаленная сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Втулка JET L40/MK-4 представляет собой важный элемент сменной оснастки для картиджных держателей типа С3. Втулка предназначена для крепления режущего инструмента с хвостовиком МК-4 в резцедержатель Multifix C3 для работ на токарном станке.

        Преимущества

        • Конструкция втулки рассчитана на крепкое и надежное крепление резцов, имеющих хвостовые части цилиндрической формы на конус
        • В торцевой части приспособления имеется винт, обеспечивающий распорное прижимное действие
        • Переходная втулка имеет приспособление для выколачивания резцов
        • Переходные параметры приспособления - с L40 на конус Морзе 4
        • Надежная конструкция с большим ресурсом работы