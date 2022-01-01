Втулка Jet L40/МК4, C3

Преимущества

Конструкция втулки рассчитана на крепкое и надежное крепление резцов, имеющих хвостовые части цилиндрической формы на конус

В торцевой части приспособления имеется винт, обеспечивающий распорное прижимное действие

Переходная втулка имеет приспособление для выколачивания резцов

Переходные параметры приспособления - с L40 на конус Морзе 4

Надежная конструкция с большим ресурсом работы

Втулка JET L40/MK-4 представляет собой важный элемент сменной оснастки для картиджных держателей типа С3. Втулка предназначена для крепления режущего инструмента с хвостовиком МК-4 в резцедержатель Multifix C3 для работ на токарном станке.