Втулка Jet L40/МК4, C3
Арт. jet_894
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Цвет
|серый
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Материал
|закаленная сталь
- Втулка JET L40/MK-4 представляет собой важный элемент сменной оснастки для картиджных держателей типа С3. Втулка предназначена для крепления режущего инструмента с хвостовиком МК-4 в резцедержатель Multifix C3 для работ на токарном станке.
Преимущества
- Конструкция втулки рассчитана на крепкое и надежное крепление резцов, имеющих хвостовые части цилиндрической формы на конус
- В торцевой части приспособления имеется винт, обеспечивающий распорное прижимное действие
- Переходная втулка имеет приспособление для выколачивания резцов
- Переходные параметры приспособления - с L40 на конус Морзе 4
- Надежная конструкция с большим ресурсом работы