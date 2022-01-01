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Втулка переходная Jet МК2/МК1
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Переходные втулки и оправки
    Втулка переходная Jet МК2/МК1
    Арт. jet_799
    Втулка переходная Jet МК2/МК1

      Втулка переходная Jet МК2/МК1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_799

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Цвет
      		серый
      Вес, кг
      		0.11
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Втулка переходная JET с параметрами MK-2/MK-1 является одним из вспомогательных элементов сменной оснастки, обеспечивающей выполнение полного спектра сверлильных работ на оборудовании, выпускаемом компании JET. Оснастка используется в качестве переходного приспособления на станках серии JRD для установки и фиксации режущего инструмента с конической хвостовой частью непосредственно в шпиндель станка.

        Преимущества

        • Переходные параметры приспособления - с конуса Морзе 2 на конус Морзе 1
        • Втулка изготовлена из стали марки 40Х, имеет лапку на конус Морзе 1
        • При работе с переходной втулкой допускается радиальное биение 0,015 мм
        • Надежная конструкция с большим ресурсом работы