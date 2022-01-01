Втулка переходная Jet МК2/МК1
Арт. jet_799
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швейцария
|
Цвет
|серый
|
Вес, кг
|0.11
- Втулка переходная JET с параметрами MK-2/MK-1 является одним из вспомогательных элементов сменной оснастки, обеспечивающей выполнение полного спектра сверлильных работ на оборудовании, выпускаемом компании JET. Оснастка используется в качестве переходного приспособления на станках серии JRD для установки и фиксации режущего инструмента с конической хвостовой частью непосредственно в шпиндель станка.
Преимущества
- Переходные параметры приспособления - с конуса Морзе 2 на конус Морзе 1
- Втулка изготовлена из стали марки 40Х, имеет лапку на конус Морзе 1
- При работе с переходной втулкой допускается радиальное биение 0,015 мм
- Надежная конструкция с большим ресурсом работы