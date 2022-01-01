Преимущества

Переходная втулка МК3/МК1 так же может использоваться для монтажа режущих инструментов с коническими хвостовиками, устанавливаемые на конус Морзе

Числовая нумерация указывает на сферу применения приспособления

Переходные параметры приспособления - с конуса Морзе 3 на конус Морзе 1

Втулка изготовлена из стали марки 40Х, имеет лапку на конус Морзе 1

Надежная конструкция с большим ресурсом работы

Втулка переходная JET МК3/МК1 представляет собой вариант основной сменной оснастки для выполнения токарных работ различной сложности на оборудовании компании JET. Универсальное узкоспециализированное приспособление специально разработано для перехода с одного хвостовика на другой, имеющих разные конусы Морзе 1 и 3. Устанавливается приспособление вместе с инструментом на заднюю бабку станка.