Втулка переходная Jet МК3/МК1
Арт. jet_872
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Цвет
|серый
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Вес, кг
|0.212
- Втулка переходная JET МК3/МК1 представляет собой вариант основной сменной оснастки для выполнения токарных работ различной сложности на оборудовании компании JET. Универсальное узкоспециализированное приспособление специально разработано для перехода с одного хвостовика на другой, имеющих разные конусы Морзе 1 и 3. Устанавливается приспособление вместе с инструментом на заднюю бабку станка.
Преимущества
- Переходная втулка МК3/МК1 так же может использоваться для монтажа режущих инструментов с коническими хвостовиками, устанавливаемые на конус Морзе
- Числовая нумерация указывает на сферу применения приспособления
- Переходные параметры приспособления - с конуса Морзе 3 на конус Морзе 1
- Втулка изготовлена из стали марки 40Х, имеет лапку на конус Морзе 1
- Надежная конструкция с большим ресурсом работы