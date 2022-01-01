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Втулка переходная Jet МК3/МК1
Найти аналог
Переходные втулки и оправки
    Втулка переходная Jet МК3/МК1
    Арт. jet_872
    Втулка переходная Jet МК3/МК1
    Втулка переходная Jet МК3/МК1
    Втулка переходная Jet МК3/МК1
    Втулка переходная Jet МК3/МК1
    Втулка переходная Jet МК3/МК1
    Втулка переходная Jet МК3/МК1
    Втулка переходная Jet МК3/МК1
      Втулка переходная Jet МК3/МК1
      Втулка переходная Jet МК3/МК1
      Втулка переходная Jet МК3/МК1
      Втулка переходная Jet МК3/МК1
      Втулка переходная Jet МК3/МК1
      Втулка переходная Jet МК3/МК1
      Втулка переходная Jet МК3/МК1

      Втулка переходная Jet МК3/МК1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_872

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Цвет
      		серый
      Вес, кг
      		0.212
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Втулка переходная JET МК3/МК1 представляет собой вариант основной сменной оснастки для выполнения токарных работ различной сложности на оборудовании компании JET. Универсальное узкоспециализированное приспособление специально разработано для перехода с одного хвостовика на другой, имеющих разные конусы Морзе 1 и 3. Устанавливается приспособление вместе с инструментом на заднюю бабку станка.

        Преимущества

        • Переходная втулка МК3/МК1 так же может использоваться для монтажа режущих инструментов с коническими хвостовиками, устанавливаемые на конус Морзе
        • Числовая нумерация указывает на сферу применения приспособления
        • Переходные параметры приспособления - с конуса Морзе 3 на конус Морзе 1
        • Втулка изготовлена из стали марки 40Х, имеет лапку на конус Морзе 1
        • Надежная конструкция с большим ресурсом работы