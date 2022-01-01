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Втулка переходная Jet МК4/МК3
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Переходные втулки и оправки
    Втулка переходная Jet МК4/МК3
    Арт. jet_900
    Втулка переходная Jet МК4/МК3
    Втулка переходная Jet МК4/МК3
    Втулка переходная Jet МК4/МК3
    Втулка переходная Jet МК4/МК3
      Втулка переходная Jet МК4/МК3
      Втулка переходная Jet МК4/МК3
      Втулка переходная Jet МК4/МК3
      Втулка переходная Jet МК4/МК3

      Втулка переходная Jet МК4/МК3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_900

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Цвет
      		серый
      Вес, кг
      		0.393
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Втулка переходная с параметрами JET MK-4/MK-3 представляет собой элемент сменной вспомогательной оснастки, используемой для выполнения сверлильных работ на оборудовании, выпускаемым компанией JET. Приспособление рассчитано на использование на сверлильно-радиальных станках серии JRD, имеющих шпиндели с конусом Морзе 3.

        Преимущества

        • Втулка играет роль переходного приспособления для установки и фиксации сверл и режущих инструментов, имеющих хвостовую часть с конусом Морзе 4
        • Переходная втулка изготовлена из конструкционной стали марки 40Х, имеет лапку для жесткого крепления в шпинделе
        • В процессе технологического применения переходной втулки допускается биение в пределах 0,015 мм