Втулка переходная Jet МК4/МК3

Преимущества

Втулка играет роль переходного приспособления для установки и фиксации сверл и режущих инструментов, имеющих хвостовую часть с конусом Морзе 4

Переходная втулка изготовлена из конструкционной стали марки 40Х, имеет лапку для жесткого крепления в шпинделе

В процессе технологического применения переходной втулки допускается биение в пределах 0,015 мм

Втулка переходная с параметрами JET MK-4/MK-3 представляет собой элемент сменной вспомогательной оснастки, используемой для выполнения сверлильных работ на оборудовании, выпускаемым компанией JET. Приспособление рассчитано на использование на сверлильно-радиальных станках серии JRD, имеющих шпиндели с конусом Морзе 3.