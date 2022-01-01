Втулка переходная Jet МК4/МК3
Арт. jet_900
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Цвет
|серый
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Вес, кг
|0.393
- Втулка переходная с параметрами JET MK-4/MK-3 представляет собой элемент сменной вспомогательной оснастки, используемой для выполнения сверлильных работ на оборудовании, выпускаемым компанией JET. Приспособление рассчитано на использование на сверлильно-радиальных станках серии JRD, имеющих шпиндели с конусом Морзе 3.
Преимущества
- Втулка играет роль переходного приспособления для установки и фиксации сверл и режущих инструментов, имеющих хвостовую часть с конусом Морзе 4
- Переходная втулка изготовлена из конструкционной стали марки 40Х, имеет лапку для жесткого крепления в шпинделе
- В процессе технологического применения переходной втулки допускается биение в пределах 0,015 мм