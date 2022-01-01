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Втулка переходная Jet МК5/МК4
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Переходные втулки и оправки
    Втулка переходная Jet МК5/МК4
    Арт. jet_902
    Втулка переходная Jet МК5/МК4
    Втулка переходная Jet МК5/МК4
    Втулка переходная Jet МК5/МК4
    Втулка переходная Jet МК5/МК4
      Втулка переходная Jet МК5/МК4
      Втулка переходная Jet МК5/МК4
      Втулка переходная Jet МК5/МК4
      Втулка переходная Jet МК5/МК4

      Втулка переходная Jet МК5/МК4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_902

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Цвет
      		серый
      Вес, кг
      		1.018
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Втулка переходная JET с параметрами MK-5/MK-4 представляет собой сменную оснастку для выполнения сверлильных работ широкого спектра. Втулка рассчитана на установку режущего инструмента и сверл, имеющих хвостовую коническую часть с конусом МК5. Оснастка с посадкой на конус Морзе 4 с лапкой позволяет устанавливать режущие инструменты в шпиндели радиально-сверлильных станков серии JRD, имеющие конус Морзе 4.

        Преимущества

        • Приспособление изготавливается из легированной конструкционной стали марки 40Х, обеспечивающей длительную эксплуатацию изделия
        • В процессе эксплуатации допускается радиальное биение в пределах 0,015 мм
        • Надежная конструкция с большим ресурсом работы