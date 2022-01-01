Втулка переходная Jet МК5/МК4

Преимущества

Приспособление изготавливается из легированной конструкционной стали марки 40Х, обеспечивающей длительную эксплуатацию изделия

В процессе эксплуатации допускается радиальное биение в пределах 0,015 мм

Надежная конструкция с большим ресурсом работы

Втулка переходная JET с параметрами MK-5/MK-4 представляет собой сменную оснастку для выполнения сверлильных работ широкого спектра. Втулка рассчитана на установку режущего инструмента и сверл, имеющих хвостовую коническую часть с конусом МК5. Оснастка с посадкой на конус Морзе 4 с лапкой позволяет устанавливать режущие инструменты в шпиндели радиально-сверлильных станков серии JRD, имеющие конус Морзе 4.