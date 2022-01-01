Втулка переходная Jet МК5/МК4
Арт. jet_902
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Цвет
|серый
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Вес, кг
|1.018
- Втулка переходная JET с параметрами MK-5/MK-4 представляет собой сменную оснастку для выполнения сверлильных работ широкого спектра. Втулка рассчитана на установку режущего инструмента и сверл, имеющих хвостовую коническую часть с конусом МК5. Оснастка с посадкой на конус Морзе 4 с лапкой позволяет устанавливать режущие инструменты в шпиндели радиально-сверлильных станков серии JRD, имеющие конус Морзе 4.
Преимущества
- Приспособление изготавливается из легированной конструкционной стали марки 40Х, обеспечивающей длительную эксплуатацию изделия
- В процессе эксплуатации допускается радиальное биение в пределах 0,015 мм
- Надежная конструкция с большим ресурсом работы