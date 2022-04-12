Шлифовальная втулка Jet (50x140 мм, 80G)
Арт. Х12403636
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Вес, кг
|0.1
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Ширина, мм
|140
- Шлифовальная втулка JET (диаметр 50, длина 140, зернистость 80) предназначена для работы с шлифовальными станками Джет JBOS-5. Втулки прeдставляют собой шлифовальную бумагу, закрученную по спирaли в цилиндр. Втулка надевается на резиновый валик, и им же расклинивается по мере закручивания зажимной гайки шпинделя.
Преимущества
- Длительный срок службы
- Надежность