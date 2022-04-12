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Шлифовальная втулка Jet (50x140 мм, 80G)
5.0
2
594 ₽
Шлифовальные втулки
    Шлифовальная втулка Jet (50x140 мм, 80G)
    Арт. Х12403636
    5.0
    2
    Шлифовальная втулка Jet (50x140 мм, 80G)

      Шлифовальная втулка Jet (50x140 мм, 80G)

      594 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х12403636
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Вес, кг
      		0.1
      Ширина, мм
      		140
      Все характеристики
      594 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шлифовальная втулка JET (диаметр 50, длина 140, зернистость 80) предназначена для работы с шлифовальными станками Джет JBOS-5. Втулки прeдставляют собой шлифовальную бумагу, закрученную по спирaли в цилиндр. Втулка надевается на резиновый валик, и им же расклинивается по мере закручивания зажимной гайки шпинделя.

        Преимущества

        • Длительный срок службы
        • Надежность