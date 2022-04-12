Шлифовальная втулка Jet (50x140 мм, 80G)

Преимущества

Длительный срок службы

Надежность

Шлифовальная втулка JET (диаметр 50, длина 140, зернистость 80) предназначена для работы с шлифовальными станками Джет JBOS-5. Втулки прeдставляют собой шлифовальную бумагу, закрученную по спирaли в цилиндр. Втулка надевается на резиновый валик, и им же расклинивается по мере закручивания зажимной гайки шпинделя.