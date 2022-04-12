Шлифовальная втулка Jet (75x115 мм, 80G)
Арт. Х12403520
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Вес, кг
|0.02
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Ширина, мм
|115
- Втулка JET VT75.115.80G является сменным элементом для шлифовальных станков JET TSPS450 и POS-2. Оснастка представляет собой шлифовальную бумагу, закрученную по спирали в цилиндр. Втулка надевается на резиновый валик и им же расклинивается по мере закручивания зажимной гайки шпинделя. Чтобы увеличить ресурс работы шлифовальной бумаги, следует правильно подбирать ее зернистость в соответствии с требуемой операцией.
Преимущества
- Износостойкость
- Длительный срок службы