Вычесыватель газона STIHL MF-MM 46017404601

Вращающаяся рабочая часть

Эффективная очистка почвы от мха

Габаритность и удобство

Скарификатор STIHL MF-MM 46017404601 предназначен для эффективного удаления мха и спутанной травы с любых площадей. Устройство оснащено двумя колесами и вращающейся рабочей частью шириной 60 см. Защитный щиток, поставляемый в комплекте, защищает пользователя от вылетающих остатков травы, мха и мелких комков грунта. Эффективная очистка почвы от мха, корневищ и спутанной травы позволяет улучшить проникновение воды, воздуха и питательных веществ к корням всех растений. Особенности: