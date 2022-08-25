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Вычесыватель газона STIHL MF-MM 46017404601
5.0
1
Найти аналог
Навесное оборудование
    Вычесыватель газона STIHL MF-MM 46017404601
    Арт. X18612609
    5.0
    1
    Вычесыватель газона STIHL MF-MM 46017404601

      Вычесыватель газона STIHL MF-MM 46017404601

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18612609
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Тип навесного оборудования
      		выкапыватель
      Ширина, мм
      		500
      Вес, кг
      		8.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Скарификатор STIHL MF-MM 46017404601 предназначен для эффективного удаления мха и спутанной травы с любых площадей. Устройство оснащено двумя колесами и вращающейся рабочей частью шириной 60 см. Защитный щиток, поставляемый в комплекте, защищает пользователя от вылетающих остатков травы, мха и мелких комков грунта. Эффективная очистка почвы от мха, корневищ и спутанной травы позволяет улучшить проникновение воды, воздуха и питательных веществ к корням всех растений. Особенности:
        • Вращающаяся рабочая часть
        • Эффективная очистка почвы от мха
        • Габаритность и удобство