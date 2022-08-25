Вычесыватель газона STIHL MF-MM 46017404601
Арт. X18612609
Характеристики
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Производитель
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Тип навесного оборудования
|выкапыватель
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Ширина, мм
|500
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Вес, кг
|8.6
- Скарификатор STIHL MF-MM 46017404601 предназначен для эффективного удаления мха и спутанной травы с любых площадей. Устройство оснащено двумя колесами и вращающейся рабочей частью шириной 60 см. Защитный щиток, поставляемый в комплекте, защищает пользователя от вылетающих остатков травы, мха и мелких комков грунта. Эффективная очистка почвы от мха, корневищ и спутанной травы позволяет улучшить проникновение воды, воздуха и питательных веществ к корням всех растений. Особенности:
- Вращающаяся рабочая часть
- Эффективная очистка почвы от мха
- Габаритность и удобство