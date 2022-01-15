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Выкапыватель для культиваторов 12.03.54.00.00 (Pubert, Caiman, Sturm, Stiga, Patriot)
5.0
1
Найти аналог
Картофелекопалки
    Выкапыватель для культиваторов 12.03.54.00.00 (Pubert, Caiman, Sturm, Stiga, Patriot)
    Арт. X190394170
    5.0
    1
    Выкапыватель для культиваторов 12.03.54.00.00 (Pubert, Caiman, Sturm, Stiga, Patriot)

      Выкапыватель для культиваторов 12.03.54.00.00 (Pubert, Caiman, Sturm, Stiga, Patriot)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394170
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		картофелевыкапыватель
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы