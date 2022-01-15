Выкапыватель для культиваторов 12.03.54.00.00 (Pubert, Caiman, Sturm, Stiga, Patriot)
Арт. X190394170
Выкапыватель для культиваторов 12.03.54.00.00 (Pubert, Caiman, Sturm, Stiga, Patriot)
Арт. X190394170
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|картофелевыкапыватель
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Количество предметов, шт
|1
- Выкапыватель 12.03.54.00.00 применяется для сбора урожая и подходит для большого числа культиваторов, среди которых марки Pubert, Caiman, Sturm, Stiga, Patriot.
Преимущества
- Высокая износостойкость
- Производительность