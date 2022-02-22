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Выкапыватель Фаворит С 0303200000
5.0
2
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Картофелекопалки
    Выкапыватель Фаворит С 0303200000
    Арт. X19092183
    5.0
    2
    Выкапыватель Фаворит С 0303200000

      Выкапыватель Фаворит С 0303200000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19092183
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Фаворит
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		картофелевыкапыватель
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Выкапыватель СК 03.03.20.00.00 для мотоблоков Фаворит (МБ-3, МБ-4, МБ-5) поднимает почву вместе с картофелем, земля осыпается вниз, а корнеплоды оказываются на поверхности. Для установки орудия на мотоблок требуется сцепка.

        Преимущества

        • Настройка и регулировка орудия являются индивидуальными и зависят от вида почвы, мощности и метрических параметров мотоблока. В начальных настройках устанавливайте минимальную ширину захвата и глубину обработки. Все резьбовые соединения до начала работы должны быть затянуты
        • Необходимо производить очистку и смазку резьбовых соединений ежедневно после окончания работ на почве (смазка типа литол 24)