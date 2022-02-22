Выкапыватель Фаворит С 0303200000

Преимущества

Настройка и регулировка орудия являются индивидуальными и зависят от вида почвы, мощности и метрических параметров мотоблока. В начальных настройках устанавливайте минимальную ширину захвата и глубину обработки. Все резьбовые соединения до начала работы должны быть затянуты

Необходимо производить очистку и смазку резьбовых соединений ежедневно после окончания работ на почве (смазка типа литол 24)

Выкапыватель СК 03.03.20.00.00 для мотоблоков Фаворит (МБ-3, МБ-4, МБ-5) поднимает почву вместе с картофелем, земля осыпается вниз, а корнеплоды оказываются на поверхности. Для установки орудия на мотоблок требуется сцепка.