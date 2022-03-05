Выкапыватель на культиваторы Т 12.03.55.00.00
Арт. X190394233
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|выкапыватель
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Количество предметов, шт
|1
- Выкапыватель Т 12.03.55.00.00 предназначен для выкапывания корнеплодов с помощью культиватора. Ширина обработки установлена стационарно.
Подходит для моделей
- Кратон (GC-5.5-580, GC-6,5-830)
- Нева (МК-100, МК-70, МК-80, Нева МКМ-75)
- Viking (HB 445, HB 445.2, HB 560, HB 560.1, HB 585, HB 585.1, HB 685, HB 685.1, VH 400, VH 440, VH 500, VH 540,VH 660)
- Caiman (Eco, Elite, Primo,Promo)
- Husqvarna (T 50 RS,T 560 RS,TF 334)
- Крот
- MasterYard Quatro Junior V2 65L TWK+