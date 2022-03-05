Выкапыватель на культиваторы Т 12.03.55.00.00

Подходит для моделей

Кратон (GC-5.5-580, GC-6,5-830)

Нева (МК-100, МК-70, МК-80, Нева МКМ-75)

Viking (HB 445, HB 445.2, HB 560, HB 560.1, HB 585, HB 585.1, HB 685, HB 685.1, VH 400, VH 440, VH 500, VH 540,VH 660)

Caiman (Eco, Elite, Primo,Promo)

Husqvarna (T 50 RS,T 560 RS,TF 334)

Крот

MasterYard Quatro Junior V2 65L TWK+

Выкапыватель Т 12.03.55.00.00 предназначен для выкапывания корнеплодов с помощью культиватора. Ширина обработки установлена стационарно.