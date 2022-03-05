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Выкапыватель на культиваторы Т 12.03.55.00.00
5.0
2
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Картофелекопалки
    Выкапыватель на культиваторы Т 12.03.55.00.00
    Арт. X190394233
    5.0
    2
    Выкапыватель на культиваторы Т 12.03.55.00.00

      Выкапыватель на культиваторы Т 12.03.55.00.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394233
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ВРМЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		выкапыватель
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Выкапыватель Т 12.03.55.00.00 предназначен для выкапывания корнеплодов с помощью культиватора. Ширина обработки установлена стационарно. 

        Подходит для моделей

        • Кратон (GC-5.5-580, GC-6,5-830)
        • Нева (МК-100, МК-70, МК-80, Нева МКМ-75)
        • Viking (HB 445, HB 445.2, HB 560, HB 560.1, HB 585, HB 585.1, HB 685, HB 685.1, VH 400, VH 440, VH 500, VH 540,VH 660)
        • Caiman (Eco, Elite, Primo,Promo)
        • Husqvarna (T 50 RS,T 560 RS,TF 334)
        • Крот
        • MasterYard Quatro Junior V2 65L TWK+ 