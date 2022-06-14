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Стенной выход с фланцем Era 12,5ВМ, 125 мм
5.0
3
Найти аналог
Для прочей техники
    Стенной выход с фланцем Era 12,5ВМ, 125 мм
    Арт. X699145430939
    5.0
    3
    Стенной выход с фланцем Era 12,5ВМ, 125 мм
    Стенной выход с фланцем Era 12,5ВМ, 125 мм
    Стенной выход с фланцем Era 12,5ВМ, 125 мм
      Стенной выход с фланцем Era 12,5ВМ, 125 мм
      Стенной выход с фланцем Era 12,5ВМ, 125 мм
      Стенной выход с фланцем Era 12,5ВМ, 125 мм

      Стенной выход с фланцем Era 12,5ВМ, 125 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699145430939
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Era
      Количество, шт
      		1
      Цвет
      		серый
      Вес, кг
      		0.25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Выход стенной с обратным клапаном Era 12,5ВМ предназначен для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий. Производится из нержавеющей стали. При длительном использовании на улице не теряют своих первоначальных свойств, сохраняют цвет. Обладают значительной ударопрочностью.

        Преимущества:

        • Для наружного настенного монтажа;
        • Изготавливается из нержавеющей стали;
        • Установлена антимоскитная сетка из нержавеющей стали;
        • Оснащен круглым патрубком для монтажа с воздуховодами;
        • Крепление осуществляется при помощи шурупов.

        Комплектация:

        • Выход стенной Era 12,5ВМ.