Стенной выход с фланцем Era 12,5ВМ, 125 мм
Арт. X699145430939
Характеристики
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Производитель
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Количество, шт
|1
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Цвет
|серый
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Вес, кг
|0.25
Описание товара:
Выход стенной с обратным клапаном Era 12,5ВМ предназначен для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий. Производится из нержавеющей стали. При длительном использовании на улице не теряют своих первоначальных свойств, сохраняют цвет. Обладают значительной ударопрочностью.
Преимущества:
- Для наружного настенного монтажа;
- Изготавливается из нержавеющей стали;
- Установлена антимоскитная сетка из нержавеющей стали;
- Оснащен круглым патрубком для монтажа с воздуховодами;
- Крепление осуществляется при помощи шурупов.
Комплектация:
- Выход стенной Era 12,5ВМ.