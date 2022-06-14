Стенной выход с фланцем Era 12,5ВМ, 125 мм

Описание товара:

Выход стенной с обратным клапаном Era 12,5ВМ предназначен для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий. Производится из нержавеющей стали. При длительном использовании на улице не теряют своих первоначальных свойств, сохраняют цвет. Обладают значительной ударопрочностью.

Преимущества:

Для наружного настенного монтажа;

Изготавливается из нержавеющей стали;

Установлена антимоскитная сетка из нержавеющей стали;

Оснащен круглым патрубком для монтажа с воздуховодами;

Крепление осуществляется при помощи шурупов.

Комплектация: